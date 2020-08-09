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Лионель Месси закупился антикоронавирусными матрасами

Сначала спортсмен опробовал один из них на себе, а затем приобрёл такие же для всех членов семьи.

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Аргентинский футболист Лионель Месси приобрёл антикоронавирусные матрасы для себя и своих близких. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По данным издания, специальные съёмные элементы кровати направлены на то, чтобы нейтрализовать CoViD-19 с вероятностью 99,84%. Если заболевший человек полежит на таком матрасе, наночастицы ткани устранят инфекцию со спального места максимум за четыре часа и не позволят другому человеку заразиться.

Месси уделал Роналду двумя рекордами и вытащил "Барсу" в четвертьфинал ЛЧ

Капитан каталонцев забил сам и уступил пенальти Суаресу.

Изначально футболист сам опробовал чудо-матрас, а затем купил такие же для всех членов семьи.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в английской Премьер-лиге будут удалять за кашель. Футбольная ассоциация Англии подготовила на эту тему подробный документ. В нём содержатся конкретные указания для судей, которые работают на матчах в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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