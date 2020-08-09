Показавшего порно на уличном экране в Приморье на Масленицу оштрафовали

Жителя Приморского края, показавшего порноролик с участием геев на уличном экране на здании администрации в Михайловском районе во время масленичных гуляний, оштрафовали на 20 тысяч рублей. Об этом сообщает портал "Золотой мост".
Злоумышленником оказался 19-летний бывший сотрудник местного Дома культуры, незадолго до происшествия уволенный за плохую работу. В содеянном молодой человек раскаялся.
Директор школы в Кемерове наказан за то, что показал ученикам порноНепристойные видео транслировались во время урока истории.
Ранее Лайф публиковал видео с необычного празднования Масленицы в Приморье.