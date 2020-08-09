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Показавшего порно на уличном экране в Приморье на Масленицу оштрафовали

Видео появилось прямо на здании районной администрации.

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Жителя Приморского края, показавшего порноролик с участием геев на уличном экране на здании администрации в Михайловском районе во время масленичных гуляний, оштрафовали на 20 тысяч рублей. Об этом сообщает портал "Золотой мост".

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