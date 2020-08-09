Жители Новосибирска перекрыли центральную улицу города ради вечеринки – видео

Жители Новосибирска устроили стихийную вечеринку на одной из центральных улиц города — Советской. Когда тротуар перестал вмещать всех желающих потанцевать, они начали занимать проезжую часть. Видеозапись с места событий была опубликована в соцсетях.
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По словам очевидцев, изначально тусовка началась возле автомобиля, оборудованного мощной аудиосистемой, возле которого танцевали несколько человек, однако постепенно число желающих приобщиться к процессу значительно выросло.
Как видно на записи, количество участников стихийной пати — десятки человек. Прибывшие на место полицейские разогнали любителей танцев с проезжей части, а на главного виновника торжества составили административный протокол за нарушение тишины в ночное время.
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