Жители Новосибирска перекрыли центральную улицу города ради вечеринки – видео

Жители Новосибирска устроили стихийную вечеринку на одной из центральных улиц города — Советской. Когда тротуар перестал вмещать всех желающих потанцевать, они начали занимать проезжую часть. Видеозапись с места событий была опубликована в соцсетях.

По словам очевидцев, изначально тусовка началась возле автомобиля, оборудованного мощной аудиосистемой, возле которого танцевали несколько человек, однако постепенно число желающих приобщиться к процессу значительно выросло.

Как видно на записи, количество участников стихийной пати — десятки человек. Прибывшие на место полицейские разогнали любителей танцев с проезжей части, а на главного виновника торжества составили административный протокол за нарушение тишины в ночное время.