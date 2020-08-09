"Могу прожить вообще на тысячу рублей!" Блёданс поддержала слова Утяшевой о расходах

Актриса Эвелина Блёданс поддержала телеведущую Ляйсан Утяшеву, чьё высказывание о расходах не считает чем-то неожиданным. В беседе с Пятым каналом артистка напомнила, что люди "и не на такие деньги живут".

По мнению Блёданс, 50 тысяч рублей в месяц — более чем достаточная сумма для комфортной жизни. При этом она подчеркнула, что семье, в которой подрастает несколько детей, конечно, придётся непросто.

— Я поддерживаю Ляйсан! На самом деле я могу прожить вообще на тысячу рублей! Нас же любит народ, понимаете? — сказала телеведущая.

Актриса добавила, смеясь, что звёзд "всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут". При этом Блёданс напомнила, что с деньгами не шутят.