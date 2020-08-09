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Синоптики обещают москвичам в воскресенье переменную облачность и небольшой дождь

Температура воздуха поднимется до 26 градусов тепла.

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Фото © Pixabay

В воскресенье, 9 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в Москве днём температура воздуха составит +24°...+26°, в ночные часы +13°...+15°. В Подмосковье днём столбики термометров покажут +22°...+27°, ночью похолодает до +10°...+15°.

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Однако отмечается, что некоторым этот напиток крайне противопоказан.

В городе ожидается северный ветер со скоростью 6–11 м/с, атмосферное давление будет стабильным и составит около 749 мм ртутного столба.

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