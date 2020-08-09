Синоптики обещают москвичам в воскресенье переменную облачность и небольшой дождь

В воскресенье, 9 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в Москве днём температура воздуха составит +24°...+26°, в ночные часы +13°...+15°. В Подмосковье днём столбики термометров покажут +22°...+27°, ночью похолодает до +10°...+15°.

В городе ожидается северный ветер со скоростью 6–11 м/с, атмосферное давление будет стабильным и составит около 749 мм ртутного столба.