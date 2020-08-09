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В Китае самолёт вернулся в аэропорт вылета после того, как резко потерял высоту

Сама посадка прошла в штатном режиме. Никто не пострадал.

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Фото © Instagram / pesawatjp

Лайнер Airbus A330 китайской авиакомпании Shenzhen Airlines во время рейса Шэньчжэнь — Сиань был вынужден вернуться в аэропорт вылета после того, как резко потерял высоту.

По данным портала Flightradar24, рейс ZH9209 вылетел в 2:32 по московскому времени, однако через 20 минут на борту произошла нештатная ситуация. Лайнер резко начал терять высоту и за две минуты снизился с более чем девяти тысяч метров до отметки в 3733 метра.

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На борту находились около 200 человек. Местные СМИ сообщают о гибели пилотов, количество пострадавших выясняется.

Как передаёт Центральное телевидение Поднебесной, пилоты были вынуждены подать сигнал тревоги и вернуться в аэропорт Шэньчжэня. К счастью, посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал.

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