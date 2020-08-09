В Китае самолёт вернулся в аэропорт вылета после того, как резко потерял высоту

Лайнер Airbus A330 китайской авиакомпании Shenzhen Airlines во время рейса Шэньчжэнь — Сиань был вынужден вернуться в аэропорт вылета после того, как резко потерял высоту.

По данным портала Flightradar24, рейс ZH9209 вылетел в 2:32 по московскому времени, однако через 20 минут на борту произошла нештатная ситуация. Лайнер резко начал терять высоту и за две минуты снизился с более чем девяти тысяч метров до отметки в 3733 метра.