Психолог рассказал, в каком случае планшет может быть полезен для маленьких детей

Клинический психолог Артур Гараганов уверяет, что игры на планшетах и других гаджетах могут быть полезны для маленьких детей при соблюдении некоторых ограничений. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Специалист отметил, что планшет можно давать даже двухлетним детям, если в нём будет обучающий или развивающий интерфейс.

— Если этот интерфейс помогает им формировать коммуникативные навыки или мелкую моторику, то он должен органично вплетаться в их образовательную или повседневную игровую деятельность. Дети должны играть с предметами и в настольные игры, но планшеты нельзя исключать. Если это сделать, то ребёнок будет оторван от современной реальности, — подчеркнул Гараганов.

Психолог также добавил, что игры в современных гаджетах могут быть полезны не только маленьким детям, но и тем, кто уже учится в школе. По мнению эксперта, виртуальные развлечения могут помочь им в будущем стать специалистами в сфере высоких технологий и IT.

— Школьники ловят кайф от того, что они могут достичь побед, пусть и под виртуальным аватаром. Для них это ощущается, как будто бы это реальные социальные достижения. С одной стороны, это уводит от социальных контактов и притупляет эмоциональный интеллект, с другой — делает человека увлекающимся узкоспециализированной деятельностью. Виртуальное пространство может привести человека в профессии, связанные с IT или какими-то сложными технологическими исследовательскими проектами, — поведал он.