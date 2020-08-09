Семья из Британии нашла свою кошку спустя 12 лет после пропажи и отказалась от неё

В Великобритании домашняя кошка по кличке Джорджи, пропавшая во время путешествия по стране, снова нашла своих хозяев спустя 12 лет, однако они отказались забирать её обратно к себе. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2008 году семья Дэвис из графства Большой Манчестер отдыхала вместе с питомицей возле озера Лох-Ломонд в Шотландии, и в один из дней кошка бесследно исчезла. Хозяева всеми силами пытались её найти, размещали многочисленные объявления, однако всё было впустую.

На этом история могла бы и завершиться, однако, как оказалось, все эти годы кошка провела в лесном парке королевы Елизаветы, где её подкармливали многочисленные туристы и работники. В нынешнем году из-за введённых в Великобритании карантинных мер количество желающих покормить животное упало, и один из сотрудников решил отнести его в приют.

Там специалисты обнаружили спрятанный микрочип, на котором хранились контактные данные хозяйки — Эми Дэвис. Они связались с ней и сообщили о счастливой находке, однако та заявила, что не возьмёт питомицу обратно, поскольку едва ли сможет с ней ужиться, учитывая её свободолюбивый характер. К тому же дома уже живёт девятилетний кот, которого хозяйка тоже любит. Теперь кошке ищут новый дом.