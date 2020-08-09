В США заявили, что перегруппировка военного контингента в Европе приближает их к российским границам

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Штаты проводят перегруппировку своего военного контингента на территории Европы для того, чтобы увеличить число своих войск у границ с Россией. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

Он также добавил, что речь идёт об "усилении сдерживания Москвы и укреплении НАТО".

– В конечном счёте мы перебрасываем много войск дальше на восток, ближе к границам России, – подчеркнул американский министр обороны.

Кроме того, Эспер отметил, что союзники Америки по НАТО назвали решение главы Белого дома Дональда Трампа о переброске военных "хорошим шагом". Он также заметил, что США всё равно планируют оставить в Германии достаточно крупный контингент войск.

Глава Пентагона также напомнил о том, что все страны, которые входят в североатлантический альянс, обязаны вносить до 2% ВВП на оборонные расходы. Эспер утверждает, что такие страны, как ФРГ, должны платить ещё больше.

– Речь идёт о коллективной безопасности и коллективной ответственности за то, чтобы противостоять России и остальным. Если мы действительно намерены противостоять россиянам, то придётся выполнять взятые на себя обязательства, – резюмировал глава американского военного ведомства.