В США заявили, что перегруппировка военного контингента в Европе приближает их к российским границам

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Штаты проводят перегруппировку своего военного контингента на территории Европы для того, чтобы увеличить число своих войск у границ с Россией. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.
Он также добавил, что речь идёт об "усилении сдерживания Москвы и укреплении НАТО".
– В конечном счёте мы перебрасываем много войск дальше на восток, ближе к границам России, – подчеркнул американский министр обороны.
Кроме того, Эспер отметил, что союзники Америки по НАТО назвали решение главы Белого дома Дональда Трампа о переброске военных "хорошим шагом". Он также заметил, что США всё равно планируют оставить в Германии достаточно крупный контингент войск.
Пушков считает, что Польша может стать военным плацдармом США против РоссииОн заявил, что не удивится появлению в этой стране американских атомных авиационных бомб.
Глава Пентагона также напомнил о том, что все страны, которые входят в североатлантический альянс, обязаны вносить до 2% ВВП на оборонные расходы. Эспер утверждает, что такие страны, как ФРГ, должны платить ещё больше.
– Речь идёт о коллективной безопасности и коллективной ответственности за то, чтобы противостоять России и остальным. Если мы действительно намерены противостоять россиянам, то придётся выполнять взятые на себя обязательства, – резюмировал глава американского военного ведомства.
Ранее Эспер сообщал, что Штаты намерены добиваться дальнейшего наращивания сил на восточном фланге НАТО. Он поведал, что решение о переброске около 12 тысяч военных из Германии в другие страны Европы было принято в рамках более широких усилий по "повышению боеспособности альянса". В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Москва постоянно заявляет о нежелательности и опасности "последовательного дрейфа" НАТО в сторону границ РФ. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные действия вынуждают Россию "принимать меры, необходимые для гарантированного обеспечения безопасности" РФ.