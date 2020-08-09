Врач рассказала, какие фрукты таят в себе опасность для печени человека

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова заявила, что некоторые виды фруктов могут вызвать у человека проблемы с печенью. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.
По словам специалиста, во фруктах помимо всего прочего содержатся фруктоза и глюкоза. И чрезмерное количество фруктозы может привести к неалкогольной жировой болезни печени.
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Павлова отметила, что в косточковых фруктах содержится больше глюкозы, чем фруктозы, а в семечковых наоборот.
— То есть в яблоках больше фруктозы, в абрикосах больше глюкозы. И когда человек думает, что ест безвредное яблоко или грушу, это не так — он в большом количестве ест фруктозу, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Глюкоза перерабатывается под действием инсулина и идёт на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени, — рассказала врач.
Кроме того, она посоветовала не есть фрукты в качестве отдельного блюда. Павлова рекомендует употреблять их в качестве десерта после другой пищи.
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— Перекус фруктами хорош, но только если фрукт идёт в качестве десерта: кусочек сыра, йогурт — и к этому добавить яблоко, абрикосы. Большие фрукты лучше есть по одному, мелкие по несколько штук. Когда человек съедает белок и фрукты, уменьшается всплеск глюкозы, меньше отложится, больше потратится, — подытожила врач-эндокринолог.