Психиатр объяснила, чем лучше всего "заедать" тревожность и депрессию

Чтобы побороть тревожность и депрессию, необязательно сразу бежать на приём к специалисту, можно попробовать справиться с этим самостоятельно с помощью правильно подобранной диеты. Как заявила глава Международного общества исследований в области пищевой психиатрии Феличе Джака, питание напрямую связано с психологическим состоянием человека.
Невидимые убийцы. Какие смертоносные бактерии водятся в едеВ этом году пользователи соцсетей больше всего испугались червей в черешне и клубнике. Которые, как выяснилось, по большей части безвредные. Но вот в чём ирония — самых опасных обитателей еды в TikTok и Twitter не обсуждают. Ведь люди банально их не видят невооружённым глазом. Они — это бактерии. Рассказываем о самых распространённых возбудителях пищевых отравлений.
Своими рекомендациями она поделилась в эфире радиопередачи The Food Programme. По мнению профессора, именно здоровое питание лучше всего способствует снижению тревожности и депрессии. Всем, кто в этом сомневается, Джака рекомендует попробовать средиземноморскую диету, одну из самых сбалансированных.
По её словам, тема еды и настроения стала актуальной в условиях коронавируса, когда многие люди долгое время находились в собственных домах без перспективы каких-либо развлечений. Она отмечает, что даже сам процесс приготовления вкусненького благотворно влияет на настроение. При этом Джака указывает, что еда с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара имеет обратный эффект.
Ранее Лайф сообщал, что горячая еда не всегда полезна для человеческого организма и даже способна навредить ему.