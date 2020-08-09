Психиатр объяснила, чем лучше всего "заедать" тревожность и депрессию

Невидимые убийцы. Какие смертоносные бактерии водятся в еде В этом году пользователи соцсетей больше всего испугались червей в черешне и клубнике. Которые, как выяснилось, по большей части безвредные. Но вот в чём ирония — самых опасных обитателей еды в TikTok и Twitter не обсуждают. Ведь люди банально их не видят невооружённым глазом. Они — это бактерии. Рассказываем о самых распространённых возбудителях пищевых отравлений.