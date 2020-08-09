В России назвали самый малочисленный народ, который насчитывает 24 человека

Самым малочисленным народом России являются чамалалы. В 2010 году их насчитывалось всего 24 человека. Как рассказали РИА "Новости" в медиаофисе переписи, заново малые народы будут пересчитаны в следующем году в рамках Всероссийской переписи населения.

— В Дагестане и Чечне зарегистрировано 24 человека, считающих себя чамалалами (другое название — чамалинцы. — Прим. Лайфа), которых относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев. Но ещё в XIX веке их насчитывалось не менее 3889 человек, компактно проживающих в девяти аулах. Такие данные показала Посемейная перепись населения Дагестана 1886 года. В начале XX века уже первая Всесоюзная перепись населения 1926 года определила 3438 чамалалов, а в 1967 году их насчитали более четырёх тысяч человек, — сообщили в медиаофисе.

Кроме того, малые народы в 2010 году зарегистрировали в Ленинградской области. На то время там проживало 1380 вепсов, 169 ижорцев и 33 представителя народности водь.

В Хабаровском крае десять лет назад проживало примерно 92% всех зарегистрированных нанайцев — 11 009 человек. По соседству с ними также жили 480 негидальцев, 2149 нивхов, 441 ороч, 2621 ульч, 1128 эвенов, 620 удэгейцев и другие коренные дальневосточные народы.