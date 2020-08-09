Twitter ведёт переговоры с TikTok по вопросу объединения соцсетей

Представители Twitter провели предварительные переговоры по поводу возможного объединения с китайской социальной сетью TikTok, которая принадлежит компании ByteDance. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Twitter заинтересован только в американском подразделении популярной соцсети. При этом стоимость данной сделки может составить десятки миллиардов долларов, а рыночная капитализация сети микроблогов близка к 29 миллиардам. А капитализация корпорации Microsoft, которая считается лидером в переговорах с ByteDance по поводу покупки американского сегмента TikTok, превышает 1,5 триллиона долларов. Поэтому газета не обладает информацией, сможет ли Twitter довести переговоры до конца и конкурировать с другими компаниями.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому через 45 дней будут прекращены любые сделки в американской юрисдикции с компаниями ByteDance и Tencent, владеющими приложениями TikTok и WeChat. По мнению политика, TikTok якобы собирает данные о местоположении и истории поиска американцев, а затем передаёт их властям. Представители соцсети в ответ заявили, что данный указ отрицательно влияет на восприятие Соединённых Штатов инвесторами во всём мире.