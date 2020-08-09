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Twitter ведёт переговоры с TikTok по вопросу объединения соцсетей

При этом отмечается, что сеть микроблогов заинтересована только в американском подразделении приложения.

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Twitter TikTok. Коллаж © LIFE. Фото © Pixabay

Представители Twitter провели предварительные переговоры по поводу возможного объединения с китайской социальной сетью TikTok, которая принадлежит компании ByteDance. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Twitter заинтересован только в американском подразделении популярной соцсети. При этом стоимость данной сделки может составить десятки миллиардов долларов, а рыночная капитализация сети микроблогов близка к 29 миллиардам. А капитализация корпорации Microsoft, которая считается лидером в переговорах с ByteDance по поводу покупки американского сегмента TikTok, превышает 1,5 триллиона долларов. Поэтому газета не обладает информацией, сможет ли Twitter довести переговоры до конца и конкурировать с другими компаниями.

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Она подчеркнула, что действия Вашингтона идут вразрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики и нарушают нормы ВТО.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому через 45 дней будут прекращены любые сделки в американской юрисдикции с компаниями ByteDance и Tencent, владеющими приложениями TikTok и WeChat. По мнению политика, TikTok якобы собирает данные о местоположении и истории поиска американцев, а затем передаёт их властям. Представители соцсети в ответ заявили, что данный указ отрицательно влияет на восприятие Соединённых Штатов инвесторами во всём мире.

В начале августа глава Белого дома сообщил, что корпорация Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по покупке американского подразделения социальной сети TikTok у китайской компании ByteDance до 15 сентября, иначе работа приложения будет запрещена на территории Штатов.

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Миллиардер считает, что Вашингтон начал пренебрегать принципами свободной торговли и свободы слова.

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