В Екатеринбурге внедорожник влетел в батут, на котором были дети

Видео © Instagram / akadem_raion_
В Екатеринбурге на улице Краснолесья внедорожник на большой скорости влетел в детский надувной батут. Видео инцидента появилось в "Инстаграме".
На кадрах видно, что автомобиль ехал по дороге, после чего резко свернул в сторону и врезался в батут.
Такси кувырком залетело на парковку аэропорта в Екатеринбурге — видео55-летний таксист был госпитализирован с переломом ноги, у 45-летнего пассажира ушиб грудной клетки и черепно-мозговая травма.
Портал E1.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что авария произошла из-за того, что машину подрезал другой водитель. В результате автомобиль перелетел через ограждение и въехал в аттракцион, который сразу же начал сдуваться.
Уточняется, что в момент аварии на батуте играли дети, однако никто из них не пострадал.
Свидетели утверждают, что сотрудники ДПС на место аварии не приезжали, а повреждённую машину увезли на эвакуаторе.