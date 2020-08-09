В Екатеринбурге внедорожник влетел в батут, на котором были дети

Видео © Instagram / akadem_raion_

В Екатеринбурге на улице Краснолесья внедорожник на большой скорости влетел в детский надувной батут. Видео инцидента появилось в "Инстаграме".

На кадрах видно, что автомобиль ехал по дороге, после чего резко свернул в сторону и врезался в батут.

Портал E1.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что авария произошла из-за того, что машину подрезал другой водитель. В результате автомобиль перелетел через ограждение и въехал в аттракцион, который сразу же начал сдуваться.

Уточняется, что в момент аварии на батуте играли дети, однако никто из них не пострадал.