Число выявленных случаев коронавируса в США превысило пять миллионов

К настоящему моменту на территории США число подтверждённых случаев коронавируса достигло пяти миллионов. Такие данные приводит газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты.

— Ни одна другая страна не сообщила о таком количестве случаев, — говорится в материале.

По данным журналистов, статистика заболеваемости растёт в семи южных и западных штатах, а также в Пуэрто-Рико. При этом ещё в 17 субъектах ситуация, напротив, стабилизируется. Если июле среднесуточное число новых случаев достигло своего пика — более 75 тысяч человек, то сейчас оно держится на уровне около 54 тысяч в день.

При этом, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего коронавирусную статистику по всей стране, до пяти миллионов США ещё не добрались, но сделают это через 10 с небольшим тысяч человек. По данным исследователей, к настоящему моменту от заболевания скончалось уже более 162 тысяч американцев.