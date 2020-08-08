Трамп пообещал налоговые каникулы в США, если его переизберут президентом

Президент США Дональд Трамп подписал указы, которые направлены на смягчение экономических последствий пандемии коронавируса для жителей страны. Об этом он рассказал журналистам в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вела пресс-служба Белого дома.

— Первый исполнительный указ предоставляет налоговые каникулы на фонд заработной платы американцам, чей годовой доход составляет 100 000 долларов, — говорится в сообщении пресс-службы.

В своей речи Трамп отметил, что данная мера либо будет организована задним числом, с 1 августа, либо начнёт действовать с 1 сентября, но обязательно продлится до конца года. При этом он подчеркнул, что в случае своего переизбрания намерен простить эти налоги совсем.

Помимо этого американский лидер продлил период выделения безработным пособий в размере 400 долларов в неделю, подписал указ, запрещающий выселять жильцов за неуплату аренды, а также о выделении средств на нужды студентов и вузов. При этом отмечается, что данное решение Трамп принял единолично, без согласия конгресса, поскольку демократы и республиканцы не смогли согласовать окончательный пакет необходимых мер поддержки.