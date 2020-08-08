Российский посол заявил, что Лондон проводит в отношении Москвы "политику сдерживания"

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что официальный Лондон и НАТО выбрали политику "сдерживания и диалога" в отношении РФ, которая на 95% состоит из сдерживания и лишь на 5% — из диалога. Об этом дипломат сообщил в интервью китайскому телеканалу CGTN, полный текст которого опубликован на сайте посольства.
— Как лидер западного мира, НАТО избрало в отношении России политику сдерживания и диалога, а Лондону хотелось бы быть лидером усилий на этом направлении. Однако сдерживания тут 95%, а диалога — всего 5%, — подчеркнул российский посол.
Келин также добавил, что, несмотря на заявления властей Соединённого Королевства о желании наладить отношения с РФ, Лондон, наоборот, предпринимает всё новые антироссийские шаги. Ранее Великобритания ввела персональные санкции против 25 россиян, обвинила Москву во вмешательстве в британские выборы, а также в том, что российские хакеры якобы устроили атаку на организации, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса. По словам Келина, данные обвинения не подкреплены какими-либо доказательствами.
Песков назвал голословными обвинения Лондона в попытке вмешательства Москвы в выборы 2019 годаОн подчеркнул, что российская сторона не причастна к хакерским атакам на фармкомпании и исследовательские центры в Британии.
— Правительству в Лондоне необходимо действовать в духе реализма и понять, какими преимуществами обернутся сотрудничество и совместная работа с Россией, а не попытки ей противодействовать, — заметил дипломат.
Келин поведал, что в условиях пандемии Россия стремится к сотрудничеству с другими странами для того, чтобы преодолеть экономический кризис. При этом он добавил, что некоторые державы проводят "ущербную политику", сея раздор и пытаясь играть на международных противоречиях.
МИД назвал туманными и противоречивыми обвинения Лондона о вмешательстве Москвы в выборы 2019 годаЗахарова отметила, что складывается впечатление начала очередного витка тактики highly likely.
Посол РФ также отметил достаточно хорошие отношения между Москвой и Пекином, а также поведал, что внутренние противостояния в Америке не дают наладить отношения между США и Россией. Келин жёстко раскритиковал Белый дом из-за выхода из Парижского соглашения по климату, ядерной сделки с Ираном, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу, а также из ВОЗ.