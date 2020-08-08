Левандовски снова доказал, что достоин "Золотого мяча". Он лучший снайпер сезона

Мюнхенская "Бавария" играючи разобралась с лондонским "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 4:1 (по сумме двух матчей — 7:1). Солировал, как всегда, Роберт Левандовски — у него два гола и две голевые передачи.
😮 13 goals in 7 UCL games this season....— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2020
😱 53 goals in 44 games for Bayern in 2019/20!
🔴 Robert Lewandowski = 🔥🔥🔥#UCL pic.twitter.com/FtyxRJrKA8
В этом розыгрыше Лиги чемпионов поляк забил уже 13 голов, он лучший бомбардир турнира. Всего на счету Левандовски 53 гола в 44 матчах за "Баварию". Является лучшим снайпером Европы. Однако борьбу за "Золотую бутсу" поляк уступил итальянцу Чиро Иммобиле из "Лацио", который забил больше голов именно в национальном первенстве.
Роберта Левандовски нагло кинули? "Золотой мяч" должен был достаться ему, но премию отменили из-за коронавирусаИзвестное издание France Football заявило, что в этом году не будет проводить ежегодную премию вручения "Золотого мяча", а также призы не достанутся другим номинантам (лучшая футболистка, лучший молодой игрок и другие).
Левандовски считали главным претендентом на "Золотой мяч" в этом году, но награду решили не вручать из-за того, что пандемия коронавируса скомкала сезон.