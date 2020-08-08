Левандовски снова доказал, что достоин "Золотого мяча". Он лучший снайпер сезона

Роберта Левандовски нагло кинули? "Золотой мяч" должен был достаться ему, но премию отменили из-за коронавируса Известное издание France Football заявило, что в этом году не будет проводить ежегодную премию вручения "Золотого мяча", а также призы не достанутся другим номинантам (лучшая футболистка, лучший молодой игрок и другие).