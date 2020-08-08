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Левандовски снова доказал, что достоин "Золотого мяча". Он лучший снайпер сезона

Поляк забил 12-й и 13-й голы в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

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Мюнхенская "Бавария" играючи разобралась с лондонским "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 4:1 (по сумме двух матчей — 7:1). Солировал, как всегда, Роберт Левандовски — у него два гола и две голевые передачи.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов поляк забил уже 13 голов, он лучший бомбардир турнира. Всего на счету Левандовски 53 гола в 44 матчах за "Баварию". Является лучшим снайпером Европы. Однако борьбу за "Золотую бутсу" поляк уступил итальянцу Чиро Иммобиле из "Лацио", который забил больше голов именно в национальном первенстве.

Роберта Левандовски нагло кинули? "Золотой мяч" должен был достаться ему, но премию отменили из-за коронавируса

Известное издание France Football заявило, что в этом году не будет проводить ежегодную премию вручения "Золотого мяча", а также призы не достанутся другим номинантам (лучшая футболистка, лучший молодой игрок и другие).

Левандовски считали главным претендентом на "Золотой мяч" в этом году, но награду решили не вручать из-за того, что пандемия коронавируса скомкала сезон.

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