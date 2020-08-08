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Зеленский призвал украинцев "не разменивать" страну

По его словам, это вопрос украинской национальной безопасности.

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Фото © Иван Николаев / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Киев не будет вмешиваться в выборы президента США, и рекомендовал своим гражданам также воздерживаться от какой-либо деятельности, связанной с ними, а также не пытаться "решить на этом" свои политические или бизнес-проблемы. Об этом он написал в своём "фейсбуке".

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По его словам, уже Украина сделает для этого всё необходимое.

Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды, — написал он.

Зеленский подчеркнул, что "сенсации" о причастности Украины к влиянию на выборные процессы в других странах далеки от действительности, поскольку Киев не позволял и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы в другом государстве, чтобы не нанести урон "доверительным и искренним партнёрским отношениям" с США.

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Накануне певицу Глюкозу не пустили в Незалежную из-за посещения Крыма в 2014 году.

В то же время глава государства отметил, что в ответ Украина также рассчитывает на "не менее уважительное" отношение к себе, своим внутренним делам и выбору собственных приоритетов. По его словам, отстранение украинской внешней политики от внутренней политики США — это вопрос национальной безопасности.

Ранее Лайф сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пожалел Зеленского из-за сложной ситуации, которая сложилась на Украине.

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