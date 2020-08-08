NASA решило переименовать "обидные" названия космических объектов

Представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявили, что некоторые неофициальные названия космических объектов будут изменены, так как могут быть "оскорбительными" для других граждан.
Никаких "белых" и "осветляющих". L'Oreal уберёт из названий косметики "расистские" словаКогда именно произойдут эти изменения, в компании уточнять не стали.
Уточняется, что планетарную туманность NGC 2392 больше не будут называть "туманность Эскимос", потому что "слово "эскимос" широко рассматривается как колониальный термин с расистской историей".
Кроме того, для обозначения пары спиральных галактик NGC 4567 и NGC 4568 больше не будут использовать термин "галактика сиамских близнецов".
В NASA подчеркнули, что подобные неофициальные названия объектов в космическом пространстве "могут иметь нежелательные исторические или культурные коннотации".
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Ранее Лайф сообщал, что немецкая транспортная компания BVG опубликовала заявление, в котором известила о планах переименовать берлинскую станцию метро с "расистским" названием "Моренштрассе" (Mohrenstraße). Добавлялось, что своё новое название станция получит по наименованию улицы Глинки, которая была так названа в честь известного русского композитора Михаила Глинки.