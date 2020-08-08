NASA решило переименовать "обидные" названия космических объектов

Представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявили, что некоторые неофициальные названия космических объектов будут изменены, так как могут быть "оскорбительными" для других граждан.

Уточняется, что планетарную туманность NGC 2392 больше не будут называть "туманность Эскимос", потому что "слово "эскимос" широко рассматривается как колониальный термин с расистской историей".

Кроме того, для обозначения пары спиральных галактик NGC 4567 и NGC 4568 больше не будут использовать термин "галактика сиамских близнецов".

В NASA подчеркнули, что подобные неофициальные названия объектов в космическом пространстве "могут иметь нежелательные исторические или культурные коннотации".