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Асмус выложила горячее фото, ради которого развелась с Харламовым

Во всяком случае, так уверяет она сама.

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Фото © Instagram / asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус порадовала своих подписчиков в "Инстаграме" и опубликовала фотографию, на которой в обнажённом виде позирует в ванной, добавив, что ради этого ей пришлось разорвать отношения с Гариком Харламовым.

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Также она рассказала, что побывала на работе у Харламова.

Развелась, чтобы эту фотку выложить, — написала Асмус.

Помимо ироничной подписи к фотографии она также сопроводила её обилием разнообразных хештегов, среди которых "харлашкужалко", "уженезнаеткаксебяпродать","моялюбимаяпорноактриса" и другими.

Пользователи соцсети оценили остроумие Асмус и похвалили её за проявленную фантазию, хотя и обвинили в продолжении попыток пропиариться за счёт громкого развода, про который все уже забыли. Некоторые предположили, что теперь Харламов "обязан выложить такую же" и что паре в целом можно сойтись обратно, раз фотография уже опубликована.

Ранее Лайф сообщал, что Асмус прокомментировала слухи о свадьбе Харламова.

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