В США назвали сценарии возможного нападения КНДР на Южную Корею

Американский аналитический центр RAND опубликовал доклад, в котором прописан ряд сценариев возможного нападения Северной Кореи на Южную с применением артиллерии.

В документе утверждается, что КНДР поддерживает шесть тысяч различных артиллерийских систем, которые способны достигнуть крупных городов южного соседа и уничтожить тысячи людей менее чем за час.

Стоит отметить, что в докладе содержится пять сценариев, среди которых пятиминутный обстрел южнокорейского крупного промышленного объекта, минутный обстрел демилитаризованной зоны, минутный обстрел центра Сеула, часовой обстрел демилитаризованной зоны или часовой обстрел южнокорейской столицы.

Американские эксперты утверждают, что в случае реализации данных сценариев может погибнуть от 400 до 17 тысяч человек, а число пострадавших колеблется от 4,5 тысячи до более чем 200 тысяч граждан.

В своих выводах авторы доклада отмечают, что такие серьёзные последствия атаки со стороны КНДР должны заставить власти США и Южной Кореи избегать военных провокаций, которые могут привести к обстрелам из Пхеньяна.