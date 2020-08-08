В США назвали сценарии возможного нападения КНДР на Южную Корею

Американский аналитический центр RAND опубликовал доклад, в котором прописан ряд сценариев возможного нападения Северной Кореи на Южную с применением артиллерии.
В документе утверждается, что КНДР поддерживает шесть тысяч различных артиллерийских систем, которые способны достигнуть крупных городов южного соседа и уничтожить тысячи людей менее чем за час.
Стоит отметить, что в докладе содержится пять сценариев, среди которых пятиминутный обстрел южнокорейского крупного промышленного объекта, минутный обстрел демилитаризованной зоны, минутный обстрел центра Сеула, часовой обстрел демилитаризованной зоны или часовой обстрел южнокорейской столицы.
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Американские эксперты утверждают, что в случае реализации данных сценариев может погибнуть от 400 до 17 тысяч человек, а число пострадавших колеблется от 4,5 тысячи до более чем 200 тысяч граждан.
В своих выводах авторы доклада отмечают, что такие серьёзные последствия атаки со стороны КНДР должны заставить власти США и Южной Кореи избегать военных провокаций, которые могут привести к обстрелам из Пхеньяна.
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Напомним, в июне отношения между КНДР и Южной Кореей сильно ухудшились. В Пхеньяне "обрубили" все линии связи с Сеулом, обвинив их во вбросе агитационных антиправительственных листовок на свою территорию. В Северной Корее также пообещали осуществить "акт возмездия" за провокацию силами армии страны. Позже КНДР напечатала 12 миллионов пропагандистских листовок, чтобы отправить их в Южную Корею. При этом Сеул пригрозил, что даст военный ответ, если северокорейские власти запустят на её территорию дроны для распространения листовок.