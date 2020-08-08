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Полиция в Минске "перепутала" и задержала сотрудницу предвыборного штаба кандидата в президенты Тихановской

Её силой вытащили из автомобиля и увезли в неизвестном направлении, а затем отпустили.

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Фото © Наталия Федосенко / ТАСС

Правоохранительными органами Белоруссии была задержана Мария Колесникова, представитель штаба бывшего главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико и соратница кандидата на выборах президента страны Светланы Тихановской. Об этом сообщила пресс-служба штаба.

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Сейчас она находится в окружении представителей своего штаба и журналистов.

Задержали [Колесникову] при выходе из штаба в Минске на улице Веры Харужей. Когда сели в машину и начали выезжать из парковки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот момент автомобилю, в котором ехала Колесникова, заблокировал движение микроавтобус, из которого вышли сотрудники полиции. Они силой усадили Марию в свой авто и уехали.

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Его признали виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий.

Позже в пресс-службе штаба уточнили, что Колесникова была вскоре отпущена правоохранителями, поскольку они "перепутали" её с другим человеком.

Ранее Лайф сообщал, что белорусские правоохранители задержали доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Андрея Смоленчука и его супругу, а также главу её предвыборного штаба Марию Мороз.

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