Полиция в Минске "перепутала" и задержала сотрудницу предвыборного штаба кандидата в президенты Тихановской

Правоохранительными органами Белоруссии была задержана Мария Колесникова, представитель штаба бывшего главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико и соратница кандидата на выборах президента страны Светланы Тихановской. Об этом сообщила пресс-служба штаба.

— Задержали [Колесникову] при выходе из штаба в Минске на улице Веры Харужей. Когда сели в машину и начали выезжать из парковки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот момент автомобилю, в котором ехала Колесникова, заблокировал движение микроавтобус, из которого вышли сотрудники полиции. Они силой усадили Марию в свой авто и уехали.

Позже в пресс-службе штаба уточнили, что Колесникова была вскоре отпущена правоохранителями, поскольку они "перепутали" её с другим человеком.