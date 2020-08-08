В Белоруссии задержана глава штаба кандидата в президенты Тихановской

Правоохранительные органы задержали Марию Мороз, которая возглавляет предвыборный штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом пишет ТАСС.

— Как было заявлено при задержании, Мороз задержана для участия в административном процессе. Учитывая, что сегодня выходной, это значит, что до понедельника Мороз до суда не выйдет на свободу, — приводит агентство слова пресс-секретаря кандидата Анны Красулиной.

Ранее сегодня — накануне основного дня голосования на президентских выборах — кандидат в главы Белоруссии Светлана Тихановская призвала соотечественников отказаться от насилия, так как стране "не нужна кровь на улицах городов".

А вчера стало известно, что Тихановская считает своё решение о выдвижении собственной кандидатуры на пост глупостью.