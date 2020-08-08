В Белоруссии задержана глава штаба кандидата в президенты Тихановской

Правоохранительные органы задержали Марию Мороз, которая возглавляет предвыборный штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом пишет ТАСС.
— Как было заявлено при задержании, Мороз задержана для участия в административном процессе. Учитывая, что сегодня выходной, это значит, что до понедельника Мороз до суда не выйдет на свободу, — приводит агентство слова пресс-секретаря кандидата Анны Красулиной.
Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Тихановской вместе с женой задержали в МинскеСейчас они находятся в Заводском РУВД белорусской столицы.
Ранее сегодня — накануне основного дня голосования на президентских выборах — кандидат в главы Белоруссии Светлана Тихановская призвала соотечественников отказаться от насилия, так как стране "не нужна кровь на улицах городов".
А вчера стало известно, что Тихановская считает своё решение о выдвижении собственной кандидатуры на пост глупостью.
Выборы в Белоруссии пройдут уже завтра, 9 августа. В них примут участие пятеро кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат белорусского парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и глава партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.