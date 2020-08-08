Вашингтон перепутал адрес главы администрации Гонконга в указе о санкциях

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что Соединённые Штаты могли нарушить права человека, обнародовав личные данные представителей руководства специального административного района КНР. В открытом доступе в Сети был опубликован санкционный указ, в котором содержались номера паспортов и места проживания чиновников.
Лам в посте в соцсети "Фейсбук" отметила, что в официальном тексте указа американского Минфина значится её старый адрес прописки.
— Разве ответственные американские должностные лица не знают, что глава администрации Гонконга занимает правительственную резиденцию на Аппер-Альберт-роуд? — написала она.
Китай введёт ответные санкции против США из-за закона о ГонконгеМИД КНР призвал Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела республики.
Лам также выразила готовность аннулировать свою визу в США, которая оформлялась для рабочего визита в 2016 году. Срок действия въездного документа истечёт через шесть лет, в 2026 году.
Напомним, в июле американский лидер Дональд Трамп подписал закон "Об автономии Гонконга", согласно которому против КНР вводятся санкции из-за вмешательства Китая в дела специального административного района. Данный документ предполагает введение ограничений в отношении компаний и отдельных людей, участвовавших в разработке и принятии закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.