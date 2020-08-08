Вашингтон перепутал адрес главы администрации Гонконга в указе о санкциях

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что Соединённые Штаты могли нарушить права человека, обнародовав личные данные представителей руководства специального административного района КНР. В открытом доступе в Сети был опубликован санкционный указ, в котором содержались номера паспортов и места проживания чиновников.

Лам в посте в соцсети "Фейсбук" отметила, что в официальном тексте указа американского Минфина значится её старый адрес прописки.

— Разве ответственные американские должностные лица не знают, что глава администрации Гонконга занимает правительственную резиденцию на Аппер-Альберт-роуд? — написала она.

Лам также выразила готовность аннулировать свою визу в США, которая оформлялась для рабочего визита в 2016 году. Срок действия въездного документа истечёт через шесть лет, в 2026 году.