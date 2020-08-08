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Два человека погибли во время пожара в доме престарелых в Словакии

Причины происшествия выясняются.

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Фото © Facebook / Полиция Словакии

В результате пожара в доме престарелых в Словакии погибло два человека, ещё несколько человек пострадали. Об этом сообщает местная полиция.

Фото © Facebook / Полиция Словакии

Следователь из Прьевидзы начал расследование дела. Причины возгорания выясняются.

В Самаре ликвидировали пожар, охвативший 10 жилых домов

Площадь возгорания составила свыше 1000 кв. м.

Напомним, ранее Лайф сообщал про мощный пожар в Волгоградской области, охвативший местный завод. Предприятие занимается производством строительных материалов — сэндвич-панелей. Очевидцы случившегося утверждают, что перед возгоранием произошло несколько мощных хлопков.

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