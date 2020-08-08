Два человека погибли во время пожара в доме престарелых в Словакии

В результате пожара в доме престарелых в Словакии погибло два человека, ещё несколько человек пострадали. Об этом сообщает местная полиция.
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Следователь из Прьевидзы начал расследование дела. Причины возгорания выясняются.
В Самаре ликвидировали пожар, охвативший 10 жилых домовПлощадь возгорания составила свыше 1000 кв. м.
Напомним, ранее Лайф сообщал про мощный пожар в Волгоградской области, охвативший местный завод. Предприятие занимается производством строительных материалов — сэндвич-панелей. Очевидцы случившегося утверждают, что перед возгоранием произошло несколько мощных хлопков.