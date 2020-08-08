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Опубликовано 8 августа 2020, 16:44

В Португалии разбился тушивший лесной пожар самолёт

ЧП произошло после пополнения бака для воды.

В Португалии разбился самолёт Canadair, тушивший пожар в национальном парке Пенеда-Жереш в районе посёлка Понти-да-Барка. В результате крушения серьёзно пострадали два человека. Об этом сообщает TVI 24.

По данным Observador, один из пилотов погиб, а другой — в тяжёлом состоянии. Отмечается, что самолёт разбился после пополнения бака для воды.

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А накануне самолёт, следовавший из Дубая, совершил жёсткую посадку в аэропорту индийского города Кожикоде. На его борту находилось 190 человек, 10 из которых — дети. Самолёт выкатился за пределы ВПП, упал с обрыва и развалился на две части. По последним данным, число погибших в результате авиакатастрофы возросло до 20 человек, более 140 человек получили ранения.

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Анастасия Иванова
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