В Португалии разбился тушивший лесной пожар самолёт

В Португалии разбился самолёт Canadair, тушивший пожар в национальном парке Пенеда-Жереш в районе посёлка Понти-да-Барка. В результате крушения серьёзно пострадали два человека. Об этом сообщает TVI 24 .

По данным Observador , один из пилотов погиб, а другой — в тяжёлом состоянии. Отмечается, что самолёт разбился после пополнения бака для воды.

А накануне самолёт, следовавший из Дубая, совершил жёсткую посадку в аэропорту индийского города Кожикоде. На его борту находилось 190 человек, 10 из которых — дети. Самолёт выкатился за пределы ВПП, упал с обрыва и развалился на две части. По последним данным, число погибших в результате авиакатастрофы возросло до 20 человек, более 140 человек получили ранения.