Маурицио Сарри уволен с поста главного тренера "Ювентуса"

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" уволил Маурицио Сарри с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

— Клуб хотел бы поблагодарить тренера за то, что он написал новую страницу в истории "Ювентуса", одержав девятую победу в чемпионате страны подряд, что стало кульминацией в личном пути, — говорится в сообщении.