"Идеальна для Эпштейна!" Пособница миллиардера-педофила чуть не погубила Пэрис Хилтон

Известная светская львица Гилен Максвелл, которая была пособницей миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, на одной из вечеринок положила глаз на 19-летнюю тогда Пэрис Хилтон, что могло обернуться для модели самыми неожиданными последствиями, сообщает Daily Mail.

Бывший друг Максвелл рассказал изданию, что когда та увидела Пэрис, то попросила его познакомить их. При этом светская львица отметила, что девушка "была бы идеальна для Джеффри!" Однако знакомство, к счастью для Пэрис, не состоялось.

Издание напоминает, что 59-летняя Максвелл обвинялась как один из главных поставщиков несовершеннолетних девушек для Эпштейна и его секс-торговли.

66-летний миллиардер и финансист Джеффри Эпштейн обвинялся в растлении несовершеннолетних. Его арестовали 6 июля 2019 года в Нью-Йорке. В тюрьме Нью-Йорка он ожидал решения суда.