Власти Нью-Йорка полагают, что миллиардер Эпштейн домогался несовершеннолетних

Если данные обвинения будут доказаны, миллиардеру может грозить до 45 лет лишения свободы.

Сотрудники Прокуратуры штата Нью-Йорк подозревают арестованного миллиардера Джеффри Эпштейна в десятках домогательств к несовершеннолетним девушкам, пишет издание The New York Times.

По данным газеты, недавно в распоряжение следствия поступила информация о том, что в 2002–2005 годах миллиардер подвергал домогательствам и сексуальному насилию десятки несовершеннолетних девушек. Как уточняется, самой младшей из них было 14 лет.

Эпштейна также обвиняют в том, что он платил этим девушкам и заставлял приводить к нему своих знакомых. Если данные обвинения будут доказаны, миллиардеру может грозить до 45 лет лишения свободы. Обвинительное заключение пока не обнародовано, но его обещают огласить 8 июля в ходе судебного заседания.

Ранее бизнесмен был задержан по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Известно, что он в прошлом довольно хорошо знал нынешнего президента США Дональда Трампа, а также экс-главу государства Билла Клинтона.