Американский миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Он был арестован по обвинениям в педофилии и торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.

Миллиардер Джеффри Эпштейн, который обвинялся в педофилии и работорговле, покончил с собой в камере федеральной тюрьмы в Нижнем Манхэттене. Об этом сообщает New York Post.

Обстоятельства смерти пока выясняются.

Американский миллиардер находился в тюрьме с 6 июля, где дожидался приговора по обвинениям в домогательствах к несовершеннолетним и торговле людьми. Ему грозил максимальный срок заключения — 45 лет.

Напомним, ранее Джеффри Эпштейна нашли в камере без сознания. Некоторые источники предполагают, что он пытался покончить с собой или инсценировать попытку суицида.