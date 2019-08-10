Американский миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме

7

Фото © Twitter/@nypost

Он был арестован по обвинениям в педофилии и торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.

Миллиардер Джеффри Эпштейн, который обвинялся в педофилии и работорговле, покончил с собой в камере федеральной тюрьмы в Нижнем Манхэттене. Об этом сообщает New York Post.

Обстоятельства смерти пока выясняются.

Американский миллиардер находился в тюрьме с 6 июля, где дожидался приговора по обвинениям в домогательствах к несовершеннолетним и торговле людьми. Ему грозил максимальный срок заключения — 45 лет.

Напомним, ранее Джеффри Эпштейна нашли в камере без сознания. Некоторые источники предполагают, что он пытался покончить с собой или инсценировать попытку суицида.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×