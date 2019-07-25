Миллиардера-работорговца нашли в полубессознательном состоянии в тюрьме

Не исключают, что Эпштейн хотел покончить с собой или же решил инсценировать попытку самоубийства.

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинённого в торговле несовершеннолетними, обнаружили на полу тюремной камере в "полубессознательном" состоянии с небольшими травмами. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Финансист был найден в позе эмбриона на полу в камере в одной из тюрем Нью-Йорка. По мнению некоторых источников, Эпштейн мог совершить попытку самоубийства. Другие считают, что это была инсценировка с целью получить перевод в другое место.

Кроме того, не исключается версия нападения других заключённых. В частности, под подозрение попал Николас Тартальоне — бывший полицейский, отбывающий срок за убийство четырёх человек и распространение наркотиков.

Напомним, ранее бизнесмен Джеффри Эпштейн был задержан по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Правоохранительные органы также подозревают миллиардера в домогательствах к несовершеннолетним девушкам.