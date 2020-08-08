В Южной Осетии почтили память погибших в 2008 году защитников Цхинвала

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В Южной Осетии акцией "Святые места нашей памяти" почтили память защитников Цхинвала в ходе грузинской агрессии в августе 2008 года. Жители республики и представители власти принесли венки и цветы к местам гибели военнослужащих.

В ходе акции в том числе память жертв грузинской агрессии почтили в "Музее сожжённых душ", который представляет собой полукруг из автомобилей, сгоревших вместе с мирными жителями, пытавшимися выехать из охваченного войной города. Там же, у православного креста, прошёл молебен.

Люди также зажгли свечи в память о погибших во время страшных событий 12-летней давности.

— Мы никогда не забудем подвиг ребят, погибших за свободу республики. И никогда не утихнет боль от наших потерь, от гибели наших сыновей и братьев. Но, несмотря на это, мы должны жить, растить детей, развиваться и идти вперёд. Это то, чего бы хотели наши павшие герои, — сказал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Он вместе с руководством республики возложил сегодня цветы к поклонному кресту у расстрелянной казармы российских миротворцев, которые в ночь на 8 августа 2008 года первыми приняли удар Грузии на себя. Власти Южной Осетии оставили здание нетронутым как "живое свидетельство геноцида".

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