В Южной Осетии почтили память погибших в 2008 году защитников Цхинвала

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В Южной Осетии акцией "Святые места нашей памяти" почтили память защитников Цхинвала в ходе грузинской агрессии в августе 2008 года. Жители республики и представители власти принесли венки и цветы к местам гибели военнослужащих.
В ходе акции в том числе память жертв грузинской агрессии почтили в "Музее сожжённых душ", который представляет собой полукруг из автомобилей, сгоревших вместе с мирными жителями, пытавшимися выехать из охваченного войной города. Там же, у православного креста, прошёл молебен.
Люди также зажгли свечи в память о погибших во время страшных событий 12-летней давности.
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— Мы никогда не забудем подвиг ребят, погибших за свободу республики. И никогда не утихнет боль от наших потерь, от гибели наших сыновей и братьев. Но, несмотря на это, мы должны жить, растить детей, развиваться и идти вперёд. Это то, чего бы хотели наши павшие герои, — сказал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Он вместе с руководством республики возложил сегодня цветы к поклонному кресту у расстрелянной казармы российских миротворцев, которые в ночь на 8 августа 2008 года первыми приняли удар Грузии на себя. Власти Южной Осетии оставили здание нетронутым как "живое свидетельство геноцида".
Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия атаковала республику и разрушила часть её столицы — города Цхинвала. Россия защитила жителей Южной Осетии, ввела войска и вытеснила грузинских военных с её территории. К конфликту на стороне Южной Осетии также официально присоединилась Абхазия. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет республик.