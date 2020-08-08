На Украине археологи вытащили из реки редкую древлянскую лодку

Археологи в Житомирской области Украины нашли редкую лодку, созданную ещё древлянами. Об этом сообщил местный туристический информационный центр на своей странице в "Фейсбуке".

Практически целую древнюю лодку удалось вытащить из реки Уборть возле села Хочино Олевского района региона. Девятиметровое судно сделано из соснового ствола и применялось для переброски военной силы или торговых перевозок, а управлял им экипаж из семи человек.

Археологи продолжают раскопки, а редкую лодку отвезли в краеведческий музей Олевска.