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На Украине археологи вытащили из реки редкую древлянскую лодку

Находку отвезли в краеведческий музей, специалисты продолжают раскопки.

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Археологи в Житомирской области Украины нашли редкую лодку, созданную ещё древлянами. Об этом сообщил местный туристический информационный центр на своей странице в "Фейсбуке".

Практически целую древнюю лодку удалось вытащить из реки Уборть возле села Хочино Олевского района региона. Девятиметровое судно сделано из соснового ствола и применялось для переброски военной силы или торговых перевозок, а управлял им экипаж из семи человек.

Археологи продолжают раскопки, а редкую лодку отвезли в краеведческий музей Олевска.

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