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Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Тихановской вместе с женой задержали в Минске

Сейчас они находятся в Заводском РУВД белорусской столицы.

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Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Андрея Смоленчука вместе с его женой задержали правоохранители в Минске. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

Андрей Смоленчук задержан вместе со своей супругой Жанной Мякиш. Они находятся в Заводском РУВД (Минска. — Прим. Лайфа), — сообщила Красулина.

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Уже после регистрации она несколько раз думала отказаться от участия в выборах.

По её словам, причины задержания остаются неизвестны, передаёт портал Tut.by. При этом на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в Белоруссии в воскресенье, Смоленчук должен был работать на одном из участков в качестве наблюдателя.

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