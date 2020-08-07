Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Тихановской вместе с женой задержали в Минске

Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Андрея Смоленчука вместе с его женой задержали правоохранители в Минске. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.
— Андрей Смоленчук задержан вместе со своей супругой Жанной Мякиш. Они находятся в Заводском РУВД (Минска. — Прим. Лайфа), — сообщила Красулина.
"Наверное, это глупость". Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская сожалеет о своём выдвижении на постУже после регистрации она несколько раз думала отказаться от участия в выборах.
По её словам, причины задержания остаются неизвестны, передаёт портал Tut.by. При этом на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в Белоруссии в воскресенье, Смоленчук должен был работать на одном из участков в качестве наблюдателя.