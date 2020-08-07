Российские истребители перехватили военный самолёт США над Охотским морем

Российские истребители Су-35 вылетели для перехвата и сопровождения американского стратегического бомбардировщика над акваторией Охотского моря. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Как отмечается, иностранный военный лайнер обнаружили над нейтральными водами Тихого океана в тот момент, когда он приближался к государственной границе России.
Над Баренцевым морем российский истребитель перехватил самолёт-разведчик НорвегииПолёт МиГ-31 проходил строго в соответствии с международным правом.
— Для перехвата цели в воздух поочерёдно были подняты три истребителя Су-35с из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря, — сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что полёт российских истребителей проходил в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения границы РФ бомбардировщиком США допущено не было.
Минобороны показало перевозку истребителя МиГ-29 внутри Ан-22Хвостовое оперение и крылья советской боевой машины для транспортировки отделили от фюзеляжа.
После того как американское воздушное судно удалилось от границы России, самолёты Су-35 вернулись на аэродром базирования.