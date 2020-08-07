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Российские истребители перехватили военный самолёт США над Охотским морем

Полёт Су-35 проходил в строгом соответствии с международными правилами.

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Фото © ТАСС / Невар Виталий

Российские истребители Су-35 вылетели для перехвата и сопровождения американского стратегического бомбардировщика над акваторией Охотского моря. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Как отмечается, иностранный военный лайнер обнаружили над нейтральными водами Тихого океана в тот момент, когда он приближался к государственной границе России.

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Полёт МиГ-31 проходил строго в соответствии с международным правом.

Для перехвата цели в воздух поочерёдно были подняты три истребителя Су-35с из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря, — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что полёт российских истребителей проходил в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения границы РФ бомбардировщиком США допущено не было.

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Хвостовое оперение и крылья советской боевой машины для транспортировки отделили от фюзеляжа.

После того как американское воздушное судно удалилось от границы России, самолёты Су-35 вернулись на аэродром базирования.

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