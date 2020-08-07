Российские истребители перехватили военный самолёт США над Охотским морем

Российские истребители Су-35 вылетели для перехвата и сопровождения американского стратегического бомбардировщика над акваторией Охотского моря. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Как отмечается, иностранный военный лайнер обнаружили над нейтральными водами Тихого океана в тот момент, когда он приближался к государственной границе России.

— Для перехвата цели в воздух поочерёдно были подняты три истребителя Су-35с из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря, — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что полёт российских истребителей проходил в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения границы РФ бомбардировщиком США допущено не было.