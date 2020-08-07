Газопровод горит на западе Азербайджана

На западе Азербайджана в Гаджигабульском районе произошло возгорание на газопроводе, сообщает РИА "Новости".
— На место происшествия были вызваны пожарные департамента Государственной противопожарной службы министерства, о происшествии были уведомлены соответствующие органы, — пишет агентство со ссылкой на республиканское Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что ведомство пока не располагает дополнительной информацией.
На заводе по производству сжиженного газа в Техасе прогремел взрыв — видеоСледом за ним последовал пожар. Экстренные службы пока не могут справиться с огнём.
Замначальника Департамента по связям с общественностью Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил порталу "Москва-Баку", что газопровод расположен в отдалённой местности и угрозы населению нет.
Ранее в городе Корияма японской префектуры Фукусима произошёл взрыв газа, пострадало не менее десяти человек. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, виден лишь стальной каркас здания без стен. Вокруг разбросаны обломки.