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Газопровод горит на западе Азербайджана

На место происшествия выехали экстренные службы.

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Фото © Pixabay

На западе Азербайджана в Гаджигабульском районе произошло возгорание на газопроводе, сообщает РИА "Новости".

На место происшествия были вызваны пожарные департамента Государственной противопожарной службы министерства, о происшествии были уведомлены соответствующие органы, — пишет агентство со ссылкой на республиканское Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что ведомство пока не располагает дополнительной информацией.

На заводе по производству сжиженного газа в Техасе прогремел взрыв — видео

Следом за ним последовал пожар. Экстренные службы пока не могут справиться с огнём.

Замначальника Департамента по связям с общественностью Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил порталу "Москва-Баку", что газопровод расположен в отдалённой местности и угрозы населению нет.

Ранее в городе Корияма японской префектуры Фукусима произошёл взрыв газа, пострадало не менее десяти человек. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, виден лишь стальной каркас здания без стен. Вокруг разбросаны обломки.

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