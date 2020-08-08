В результате столкновения грузовика и маршрутки на Украине погибло четыре человека

В Житомирской области грузовик столкнулся с маршруткой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.
Уточняется, что ДТП произошло примерно в 17:00 в Коростенском районе. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.
Как сообщается, в результате происшествия погибли водитель и три пассажира маршрутки.
На месте трагической аварии в данный момент работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства смертельного ДТП.