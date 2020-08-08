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В результате столкновения грузовика и маршрутки на Украине погибло четыре человека

По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

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Фото © Нацполиция Житомирской области

В Житомирской области грузовик столкнулся с маршруткой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Фото © Нацполиция Житомирской области

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Уточняется, что ДТП произошло примерно в 17:00 в Коростенском районе. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.

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Как сообщается, в результате происшествия погибли водитель и три пассажира маршрутки.

На месте трагической аварии в данный момент работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства смертельного ДТП.

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