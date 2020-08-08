В Казани сбежавшая лошадь с каретой разбила новый автомобиль — видео

В центре Казани конь, очевидно, не желая больше катать гостей столицы республики, вместе с каретой сбежал от хозяина возле Казанского кремля и побежал навстречу свободе, по пути устроив ДТП на глазах у патрульных автоинспекции. Видеозапись инцидента была опубликована в соцсетях.

Как видно на представленных кадрах, карета с лошадью на большой скорости несётся вниз по склону, пролетая мимо экипажа патрульных. В это время внизу на перекрёстке несколько автомобилей останавливаются, чтобы пропустить идущих по пешеходному переходу людей.

Конь на полном ходу пытается проскочить между автобусом и легковушкой, но габариты не позволяют этого сделать — телега сперва врезается в автобус, оставляя вмятины на кузове, а затем отскакивает в легковое авто и отрывает ему бампер. После чего беглец пытается продолжить путь, но его останавливают очевидцы.