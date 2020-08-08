Онищенко оценил риск от "нового" китайского вируса SFTS

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что ничего страшного от нового китайского вируса SFTS ждать пока не стоит, сообщает RT.

— Ничего страшного не будет <...> Эта новость появилась сегодня. Завтра, я думаю, будет более ясная ситуация. Ничего выходящего за рамки КНР нет. Тем более что сегодня Китай закрыт для посещений, — цитирует агентство его слова.

Отмечается, что вирус SFTS передаётся человеку преимущественно от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом (снижение числа тромбоцитов). Онищенко отметил, что тромбоцитопения есть и при коронавирусе.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал RT, что новый вирус уменьшает число тромбоцитов, поэтому при лихорадке есть тенденция к кровоизлияниям. SFTS вызывает тяжёлое заболевание, но опасаться эпидемии не стоит, так как передача от человека к человеку неэффективная.