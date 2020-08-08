В Тверской области перезахоронили останки воинов Великой Отечественной войны

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В Оленинском районе Тверской области прошла торжественная церемония перезахоронения останков семерых бойцов Великой Отечественной войны. Мероприятие проводилось на территории братской могилы советским воинам на улице Ленина в селе Молодой Туд. Там уже покоится более двух тысяч погибших в боях в 1942–1943 годах.
Светлую память воинов почтили минутой молчания, а также провели панихиду. После церемонии захоронения участники митинга возложили цветы и венки к братской могиле.
Останки воинов нашли в поле недалеко от села Молодой Туд специалисты сводного отряда из центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России во время проведения комплекса мероприятий по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён ВОВ.
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