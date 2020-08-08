Авиакомпания выплатит родственникам погибших при крушении самолёта в Индии по $13,3 тысячи

Индийская бюджетная авиакомпания Air India Express, самолёт которой накануне разбился при посадке в Кожикоде, анонсировала выплату срочных компенсаций родственникам погибших и пострадавшим.

Близкие пассажиров в возрасте от 12 лет, ставших жертвами крушения, получат 13,3 тысячи долларов, младше 12 лет — около 6,7 тысячи долларов.

Air India Express - Accident Bulletin : 5 pic.twitter.com/RDyGpcF0t2 — Air India Express (@FlyWithIX) August 8, 2020

Компенсация полагается и пострадавшим. Получившие тяжёлые травмы пассажиры могут рассчитывать на денежную выплату в размере около 2,6 тысячи долларов. Те, кто отделался лёгкими травмами, получат по 667 долларов.