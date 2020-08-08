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Авиакомпания выплатит родственникам погибших при крушении самолёта в Индии по $13,3 тысячи

Жертвами авиакатастрофы стали 18 человек.

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Фото © Twitter / HardeepSPuri

Индийская бюджетная авиакомпания Air India Express, самолёт которой накануне разбился при посадке в Кожикоде, анонсировала выплату срочных компенсаций родственникам погибших и пострадавшим.

Близкие пассажиров в возрасте от 12 лет, ставших жертвами крушения, получат 13,3 тысячи долларов, младше 12 лет — около 6,7 тысячи долларов.

Компенсация полагается и пострадавшим. Получившие тяжёлые травмы пассажиры могут рассчитывать на денежную выплату в размере около 2,6 тысячи долларов. Те, кто отделался лёгкими травмами, получат по 667 долларов.

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По последним данным, жертвами авиакатастрофы стали 18 человек.

Напомним, 7 августа лайнер, следовавший из Дубая, совершил жёсткую посадку в аэропорту Кожикоде. На его борту находилось 190 человек, десять из которых — дети. Самолёт выкатился за пределы ВПП, упал с обрыва и развалился на две части. Жертвами авиакатастрофы стали 18 человек.

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В результате крушения погибло 20 человек.

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