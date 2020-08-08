Названы самые высокооплачиваемые вакансии, где работодатели готовы платить более 300 тысяч рублей

Сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter составил подборку самых высокооплачиваемых вакансий в России в текущем месяце. Так, самую высокую зарплату — от 400 тысяч рублей на руки — предлагают директору E-commerce в компании фармацевтической отрасли в Москве.

Чуть меньше, от 350 тысяч на руки, можно получать в месяц, устроившись руководителем Департамента по работе с федеральными и локальными сетями в столичную компанию мясоперерабатывающей отрасли.

Однако высокооплачиваемые вакансии нашли и в регионах. На Дальнем Востоке, например, руководителю строительного объекта (особо опасный объект) готовы платить от 350 тысяч рублей до вычета налогов. А директор по маркетингу в компании по производству светового оборудования в Ульяновске сможет заработать от 300 тысяч рублей на руки.

Такую же сумму готовы заплатить директору обособленного подразделения в компании в нефтяной отрасли в ХМАО и профессиональному Android-разработчику в Москве.