В Роспотребнадзоре оценили вспышку "нового" смертельного вируса в Китае

В России не зафиксировано случаев заражения тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), появившимся в Китае, однако заболевание не новое, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
— Вспышки в разное время отмечались в нескольких странах, включая Японию, Южную Корею, Вьетнам и Тайвань. Болезнь в основном передаётся с укусом клещей. Заболеваемость имеет ограниченный очаговый характер, — отмечается в сообщении.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на сегодняшний день разработаны специфические системы для диагностики данного заболевания, а также ведётся постоянная работа по изучению возбудителя. Кроме того, специалистами накоплен обширный опыт по работе с многочисленными представителями семейства буньявирусов, к которому и относится SFTS.
Вирус депрессии. Как герпес поражает мозг и превращает человека в овощСначала у пациента ни на что нет сил, а потом он приходит к выводу, что всё тлен, мир не спасти, а его жизнь бессмысленна. А на самом деле, по данным исследований, в это самое время в его голове под действием вируса разрушаются клетки.
Напомним, жителей Китая предупредили о распространении в нескольких регионах страны опасного вируса SFTS, который может привести к смерти. За прошедшие полгода в Китае выявили уже более 60 случаев заражения, из которых семь — с летальным исходом.