Японский ресторан придумал маску, которую можно использовать во время еды

Японская сеть итальянских ресторанов Saizeriya "изобрела" лицевую маску, которую можно использовать во время приёма пищи. Вероятно, приспособление может стать благом для закусочных, пострадавших от вызванной коронавирусом необходимости соблюдения социального дистанцирования, передаёт Kyodo.
По задумке рестораторов, хирургическую маску можно соединить с простой салфеткой при помощи техники оригами. Тогда рот и нос человека будут прикрыты, при этом посетитель сможет есть.
— Это может казаться ненадёжным, но бумажная салфетка предотвратит появление капель. Мы хотим, чтобы люди наслаждались ужинами вне дома даже во время бедствия из-за коронавируса, — пояснил на пресс-конференции ресторатор Иссей Хорино.
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