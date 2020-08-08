Японский ресторан придумал маску, которую можно использовать во время еды

Купить респиратор или маску? FFP3 и другие новые термины в борьбе с коронавирусом На фоне мировой пандемии в стране приобрели столько респираторов, сколько обычно не распродают и за полгода. Лайф попытался разобраться, насколько оправдан такой интерес.