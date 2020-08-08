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Джуд Лоу скрывает появление шестого ребёнка

В июне артиста видели на прогулке с глубоко беременной супругой, а сейчас папарацци засняли Филиппу без живота.

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Фото © Zuma / TASS

47-летний британский актёр театра и кино Джуд Лоу, вероятно, стал отцом в шестой раз.

Как пишет Daily Mail, папарацци удалось заснять артиста и его жену, 33-летнего психолога Филиппу Коэн, в Лондоне. Девушка, которая была замечена глубоко беременной в июне, появилась на публике без живота. Журналисты предположили, что пара решила скрыть рождение общего ребёнка.

Официальных комментариев от Лоу или его представителей пока не поступало.

Джуд Лоу женился во второй раз

Напомним, с 1997 по 2003 год Лоу был женат на актрисе Сэйди Фрост, которая родила ему троих детей. После развода с ней у Лоу был роман с актрисой и фотомоделью Сиенной Миллер. В 2009 году актёр стал отцом в четвёртый раз — новозеландская модель Саманта Бёрк родила от него дочь. В марте 2015 года ещё одну дочь Лоу родила певица Кэтрин Хардинг.

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