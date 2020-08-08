Джуд Лоу скрывает появление шестого ребёнка

Как пишет Daily Mail , папарацци удалось заснять артиста и его жену, 33-летнего психолога Филиппу Коэн, в Лондоне. Девушка, которая была замечена глубоко беременной в июне, появилась на публике без живота. Журналисты предположили, что пара решила скрыть рождение общего ребёнка.

Напомним, с 1997 по 2003 год Лоу был женат на актрисе Сэйди Фрост, которая родила ему троих детей. После развода с ней у Лоу был роман с актрисой и фотомоделью Сиенной Миллер. В 2009 году актёр стал отцом в четвёртый раз — новозеландская модель Саманта Бёрк родила от него дочь. В марте 2015 года ещё одну дочь Лоу родила певица Кэтрин Хардинг.