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Врио главы Архангельской области принял участие в субботнике в рамках программы "Чистый регион"

Инициативу проекта руководитель региона озвучил два месяца назад на встрече с советом по делам молодёжи.

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Фото © Предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Архангельской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский вместе с волонтёрами наводил порядок в областном центре на прибрежной территории округа Варавино-Фактория. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Фото © Предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Архангельской области

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Отмечается, что субботник прошёл в рамках проекта "Чистый регион". Подобные акции проводят в области каждую неделю. Власти региона уделяют повышенное внимание теме экологии, именно поэтому и была запущена программа по уборке территорий. Менее чем за два месяца эковолонтёры провели 110 субботников, где приняли участие 1370 человек, которые собрали более 40 тонн мусора.

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В отдельных местах туристы самостоятельно решили очистить местность.

Инициатором проекта стал руководитель Архангельской области, идею он озвучил на встрече с советом по делам молодёжи. К представителям молодёжных объединений присоединяются неравнодушные жители всех возрастов.

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