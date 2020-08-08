Врио главы Архангельской области принял участие в субботнике в рамках программы "Чистый регион"

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский вместе с волонтёрами наводил порядок в областном центре на прибрежной территории округа Варавино-Фактория. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Фото © Предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Архангельской области 1 / 4

Отмечается, что субботник прошёл в рамках проекта "Чистый регион". Подобные акции проводят в области каждую неделю. Власти региона уделяют повышенное внимание теме экологии, именно поэтому и была запущена программа по уборке территорий. Менее чем за два месяца эковолонтёры провели 110 субботников, где приняли участие 1370 человек, которые собрали более 40 тонн мусора.

Инициатором проекта стал руководитель Архангельской области, идею он озвучил на встрече с советом по делам молодёжи. К представителям молодёжных объединений присоединяются неравнодушные жители всех возрастов.