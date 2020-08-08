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Мощный пожар на заводе в Волгоградской области ликвидирован

В результате происшествия никто не пострадал.

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Видео © Telegram / ГУ МЧС РФ по Волгоградской области

Пожар в городе Волжском Волгоградской области на заводе Isopan по производству сэндвич-панелей ликвидирован. Об этом сообщает пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Отмечается, что площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров готовой продукции. В результате происшествия никто не пострадал. Всего к тушению пожара привлекалось 54 человека и 19 единиц техники. Сейчас на месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину пожара.

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Площадь возгорания составила свыше 1000 кв. м.

Напомним, сегодня в Волжском загорелся завод, занимающийся производством строительных материалов. Дым от пожара был виден из центра Волгограда. Лайф публиковал кадры инцидента.

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