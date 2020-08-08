Мощный пожар на заводе в Волгоградской области ликвидирован

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Пожар в городе Волжском Волгоградской области на заводе Isopan по производству сэндвич-панелей ликвидирован. Об этом сообщает пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Отмечается, что площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров готовой продукции. В результате происшествия никто не пострадал. Всего к тушению пожара привлекалось 54 человека и 19 единиц техники. Сейчас на месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину пожара.
В Самаре ликвидировали пожар, охвативший 10 жилых домовПлощадь возгорания составила свыше 1000 кв. м.
Напомним, сегодня в Волжском загорелся завод, занимающийся производством строительных материалов. Дым от пожара был виден из центра Волгограда. Лайф публиковал кадры инцидента.