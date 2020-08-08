Мощный пожар на заводе в Волгоградской области ликвидирован

Видео © Telegram / ГУ МЧС РФ по Волгоградской области

Пожар в городе Волжском Волгоградской области на заводе Isopan по производству сэндвич-панелей ликвидирован. Об этом сообщает пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Отмечается, что площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров готовой продукции. В результате происшествия никто не пострадал. Всего к тушению пожара привлекалось 54 человека и 19 единиц техники. Сейчас на месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину пожара.