Неизвестное стихотворение Бродского опубликовано спустя 30 лет

Стихотворение, которое Иосиф Бродский прочитал в 1991 году в американском колледже Брин-Мор, найдено и обнародовано спустя почти три десятилетия.
Как сообщает образовательный портал Arzamas, листок с произведением и автографом Бродского обнаружил его друг петербургский поэт Анатолий Найман. Он рассказал изданию, что стих был посвящён переводчику Джорджу Клайну, 70-летний юбилей которого отмечали в колледже Брин-Мор, штат Пенсильвания.
Цена за письмо Иосифа Бродского на аукционе превысила два миллиона рублейОно было написано в 1967 году Татьяне Румянцевой.
— Когда Бродский показал мне стихотворение на 70-летие Клайна, перед своим выступлением или после него — может, просто сунул посмотреть, может, спрашивал моего мнения, — не помню, — рассказал изданию Найман.
Фото © arzamas.academy
Поэт отметил, что наутро обнаружил у себя этот листок с текстом, а позднее через некоторое количество лет нашёл его сложенным пополам в экземпляре сборника стихов Бродского "Остановка в пустыне".
Ранее на стене дома № 22 по улице Пестеля в Санкт-Петербурге восстановили граффити с поэтом Иосифом Бродским. Теперь рядом с ним изображён ещё и Владимир Высоцкий, со дня смерти которого 25 июля исполнилось 40 лет.