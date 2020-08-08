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Неизвестное стихотворение Бродского опубликовано спустя 30 лет

Листок с произведением нашёл у себя друг поэта Анатолий Найман.

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Фото © AP / ТАСС

Стихотворение, которое Иосиф Бродский прочитал в 1991 году в американском колледже Брин-Мор, найдено и обнародовано спустя почти три десятилетия.

Как сообщает образовательный портал Arzamas, листок с произведением и автографом Бродского обнаружил его друг петербургский поэт Анатолий Найман. Он рассказал изданию, что стих был посвящён переводчику Джорджу Клайну, 70-летний юбилей которого отмечали в колледже Брин-Мор, штат Пенсильвания.

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Оно было написано в 1967 году Татьяне Румянцевой.

Когда Бродский показал мне стихотворение на 70-летие Клайна, перед своим выступлением или после него — может, просто сунул посмотреть, может, спрашивал моего мнения, — не помню, — рассказал изданию Найман.

Фото © arzamas.academy

Поэт отметил, что наутро обнаружил у себя этот листок с текстом, а позднее через некоторое количество лет нашёл его сложенным пополам в экземпляре сборника стихов Бродского "Остановка в пустыне".

Ранее на стене дома № 22 по улице Пестеля в Санкт-Петербурге восстановили граффити с поэтом Иосифом Бродским. Теперь рядом с ним изображён ещё и Владимир Высоцкий, со дня смерти которого 25 июля исполнилось 40 лет.

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