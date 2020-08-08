Неизвестное стихотворение Бродского опубликовано спустя 30 лет

Стихотворение, которое Иосиф Бродский прочитал в 1991 году в американском колледже Брин-Мор, найдено и обнародовано спустя почти три десятилетия.

Как сообщает образовательный портал Arzamas, листок с произведением и автографом Бродского обнаружил его друг петербургский поэт Анатолий Найман. Он рассказал изданию, что стих был посвящён переводчику Джорджу Клайну, 70-летний юбилей которого отмечали в колледже Брин-Мор, штат Пенсильвания.

— Когда Бродский показал мне стихотворение на 70-летие Клайна, перед своим выступлением или после него — может, просто сунул посмотреть, может, спрашивал моего мнения, — не помню, — рассказал изданию Найман.

Поэт отметил, что наутро обнаружил у себя этот листок с текстом, а позднее через некоторое количество лет нашёл его сложенным пополам в экземпляре сборника стихов Бродского "Остановка в пустыне".