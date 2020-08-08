В Бельгии два человека погибли при крушении планера

В Бельгии в результате падения планера погибло два человека. Об этом сообщает RTBF.
Как уточняется, планер потерпел крушение в поле примерно в километре от аэродрома Гетсенховен.
На месте разбившегося в Индии "боинга" обнаружили бортовые самописцыВ результате крушения погибло 20 человек.
В результате крушения погибли 57-летний пилот и его 18-летняя пассажирка. В местной прокуратуре отметили, что командир планера был достаточно опытным.
Отмечается, что тела погибших спасатели уже обнаружили. Причины падения летательного аппарата пока не известны. В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.