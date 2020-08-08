В Бельгии два человека погибли при крушении планера

В Бельгии в результате падения планера погибло два человека. Об этом сообщает RTBF.

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Как уточняется, планер потерпел крушение в поле примерно в километре от аэродрома Гетсенховен.

В результате крушения погибли 57-летний пилот и его 18-летняя пассажирка. В местной прокуратуре отметили, что командир планера был достаточно опытным.