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В Бельгии два человека погибли при крушении планера

Причины падения летательного аппарата пока не известны.

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Фото © RTBF

В Бельгии в результате падения планера погибло два человека. Об этом сообщает RTBF.

Фото © RTBF

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Как уточняется, планер потерпел крушение в поле примерно в километре от аэродрома Гетсенховен.

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В результате крушения погибло 20 человек.

В результате крушения погибли 57-летний пилот и его 18-летняя пассажирка. В местной прокуратуре отметили, что командир планера был достаточно опытным.

Отмечается, что тела погибших спасатели уже обнаружили. Причины падения летательного аппарата пока не известны. В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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